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Gündem
DHA
Haber Giriş: 17.08.2021 - 03:55 | Son Güncelleme:

Silivri'de apartmanın elektrik trafosu patladı, bina sakinleri sokağa döküldü

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Silivri'de apartmanın elektrik trafosu patladı, bina sakinleri sokağa döküldü

Silivri'de bir apartman girişindeki elektrik trafosu patlaması çevrede paniğe neden oldu. Patlama nedeniyle 7 katlı apartmanı yoğun duman kaplarken, apartman sakinleri sokağa döküldü.

Olay, Yeni Mahalle Saray Bosna Caddesi'ndeki bir sitede yaşandı. 7 katlı apartmanın girişinde bulunan trafik trafosu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama sonrası binayı yoğun duman sardı. Patlama sesi ile paniğe kapılan bina sakinleri ve mahalleli ise sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrik panosundaki yangına müdahale ederek söndürdü.

Bazı vatandaşlar ise, patlamaların daha önce de meydana geldiğini belirterek, ilgisizlik nedeniyle sorumlulara tepki gösterdi. Ekiplerin incelemelerinin ardından vatandaşlar tekrar dairelerine döndü.

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