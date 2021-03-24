MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı
GeriGündem Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı

SİLİVRİ'de kardeşiyle oyun oynadığı 2'ci kattaki evlerinin balkonundan bahçeye düşen 8 yaşındaki Rabia Y., yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda yaşandı. Kardeşiyle oyun oynayan 8 yaşındaki Rabia Y., 2'inci kattaki evlerinin balkonundan bahçeye düştü. Küçük kız yaralanırken bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İBB Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi