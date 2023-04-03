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Silivri Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

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#Silivri Tapu Müdürlüğü#Rüşvet Operasyonu#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 09:05

Silivri Tapu Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 79 şüpheliden 66'sı adliyeye sevk edildi. 13 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'rüşvet' soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Nisan 2022 ile 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğü'nde görevli memurların rüşvet alarak işlemleri öne aldığı ya da usulsüz işlem yaptıklarını belirledi. Polis, aralarında tapu müdürlüğünde görevli personeller ve emlakçıların da bulunduğu 93 şüpheli tespit etti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 25 gün boyunca 50 personel ile vatandaş ve müşteri gibi şüphelileri takip etti. Şüphelilerin yakalanması için geçtiğimiz günlerde İstanbul, Konya ve Edirne'de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 93 şüpheliden 79'u yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 66'sı bugün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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#Silivri Tapu Müdürlüğü#Rüşvet Operasyonu#İstanbul

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