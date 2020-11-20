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Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 17:16 | Son Güncelleme:

Silivri Sahili'nde corona virüs önlemleri hiçe sayılıyor

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Silivri Sahili'nde corona virüs önlemleri hiçe sayılıyor
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İstanbul Silivri'de sokaktaki vatandaşlardan birçok kişinin maske takma ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı kameraya yansıdı.

Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" uygulamasında "Riskli Alan Bölgesi" olarak belirtilmesine rağmen Silivri Sahili'nde vatandaşların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı kameraya yansıdı.

Esnaf Yaşar Karakan, "Vakalarının artmasının nedeni bilinçsizliktir. Çoğu vatandaş kuralları uymuyor, sokakta sigara içmek yasaklandı ama herkes içiyor. Emniyet teşkilatımızı da zor durum da bırakmayın lütfen maskenizi takın." uyarısında bulundu.

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