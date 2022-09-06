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Silivri Cezaevi’nin yeni ismi Marmara

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#Silivri Cezaevi#Marmara Cezaevi#Ergenekon
Silivri Cezaevi’nin yeni ismi Marmara
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:00

Ergenekon ve Balyoz davalarının da görüldüğü Silivri Cezaevi’nin adı, belediyenin talebi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından Marmara Cezaevi olarak değiştirildi.

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Silivri, 2008 yılına kadar İstanbul’un tarım ürünleriyle, yoğurduyla, deniziyle ve tatille anılan bir ilçesiydi. Ancak Türkiye’nin en modern ve yüksek teknolojili, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük cezaevi olan Silivri Ceza İnfaz Kurumları’nın 2008 yılında açılmasıyla ilçeyle ilgili algı değişti. Silivri’deki duruşma salonunda görülen Ergenekon, Balyoz, FETÖ, Adnan Oktar davaları, ilçenin isminin artık sadece ceza ile anılmasına neden oldu. “Silivri soğuktur” esprisinden de en fazla Silivrililer rahatsız oldu. İlçe artık sadece cezaeviyle anılıyordu.

BELEDİYE BAŞVURDU

Silivrililerin her fırsatta dile getirdiği bu rahatsızlığı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da duyuyordu. Hatta Silivri Belediye Meclisi’nde de bu konu pek çok kez gündeme geldi.

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Belediye Başkanı Volkan Yılmaz bu rahatsızlığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da iletti. Silivri Belediyesi tarafından Adalet Bakanlığı’na yapılan resmi başvuruyla da Silivri Ceza İnfaz Kurumları’nın ismi Marmara Cezaevi oldu. İsmi değişen Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’nda 8 tane L tipi kapalı, 1 tane T tipi kapalı ve 1 açık olmak üzere toplam 10 cezaevi bulunuyor.

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#Silivri Cezaevi#Marmara Cezaevi#Ergenekon

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