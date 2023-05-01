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Silikozis hastalığı yine can aldı! Karlıova'da 28'inci ölüm

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#Bingöl#Karlıova#İstanbul
Silikozis hastalığı yine can aldı Karlıovada 28inci ölüm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 12:16

İSTANBUL'da kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Gökhan Dinler (40), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bu hastalıktan ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

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İstanbul'da, 1990-2000’li yıllar arasında 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Gökhan Dinler, tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Prof. Dr.Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. Evli ve 4 çocuk babası Dinler’in ölümüyle, silikozis hastalığından Bingöl'ün Karlıova ilçesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Dinler’in cenazesi ilçeye bağlı Taşlıçay köyünde toprağa verilecek.

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#Bingöl#Karlıova#İstanbul

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