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Şile’yi sağanak vurdu

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#İstanbul#Şile#Sel
Şile’yi sağanak vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 07:00

İstanbul’da günlerdir etkili olan kuvvetli yağış Şile’de dereyi taşırınca su baskınlarına neden oldu.

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Şile’nin Ağva, Göçe Ovası ve Sungurlu mahallerinde özellikle tarım arazileri, seralar ve bungalov evler sualtında kaldı. Ekiplerin çalışması dün gün boyu sürdü.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

İstanbul’da dört gün boyunca etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle farklı bölgelerde metrekareye 42 ile 298 kilogram arasında yağış düştü. Bir seferde en fazla yağışı 77.2 kilogram ile Arnavutköy alırken, Arnavutköy’ü 71.6 kilogram yağış ile Şile, Şile’yi ise 65.4 kilogram yağışla Pendik takip etti. AKOM’un hava durumu tahminlerine göre, İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların 22 ile 24 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

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#İstanbul#Şile#Sel

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