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Nurcan KIRCALI - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 10:11,Son Güncelleme:/

Şile'de açıklarında kargo gemisi sürüklendi

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Şile'de açıklarında kargo gemisi sürüklendi
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Şile açıklarında sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı.

'Amal Neptune' adlı Tanzanya bandıralı kargo gemisi, dün şiddetli fırtına nedeniyle Ağva açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Şaft arızası yapan gemi, kıyıya 5 mil mesafe kala demir attı. 105 metre boyundaki geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gitti.

Şilede açıklarında kargo gemisi sürüklendi
Nene Hatun acil müdahale gemisi ve Kurtarma 8 ve Mehmetçik römorkörleri gemiye müdahale etti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Tuzla demir sahasına çekildi.

Şilede açıklarında kargo gemisi sürüklendi

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