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Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-Harun UYANIK/İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 15:24,Son Güncelleme:

Şile plajları pazartesi bile yoğun

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Şile plajları pazartesi bile yoğun
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Haftanın ilk iş günü olmasına rağmen Şile'deki Ayazma Plajı vatandaşlarla doldu taştı. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

Haftanın ilk iş gününde Şile plajlarındaki kalabalık dikkat çekti. Havaların da ısınmasıyla birlikte Ayazma Plajı'nda adeta hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Denize giren ve güneşlenen vatandaşların ise sosyal mesafe ile maske kuralına uymadığı görüldü.

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