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Silahlı saldırıda öldürülmüştü... Katil komşu

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#Necati Ersönmez#Adana#Katil
Silahlı saldırıda öldürülmüştü... Katil komşu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:00

Eski sevgilisi Elvan K.’nin (22) evinin önünde hafif ticari araçla beklerken tabancayla vurulan Necati Ersönmez’in (23), genç kadının alt komşusu Anıl Mert Lokmacı (28) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Adana’nın Seyhan’da 26 Temmuz günü 23.30 sıralarında, arkadaşı Durmuş Ü. (31) ile buluşan Necati Ersönmez, aracıyla gezintiye çıktı. İçki içtikten sonra Ersönmez, eski sevgilisi Elvan K.’yi görmek istedi. Durmuş Ü. ile birlikte Elvan K.’nin evinin önüne giden Ersönmez, iddiaya göre, sokakta bağırıp araçtaki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bir süre sonra silahlı saldırıya uğrayan Ersönmez, başından ağır yaralandı. Arkadaşının yaralandığını gören Durmuş Ü. yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek yardım istedi.

3 ARKADAŞIYLA TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Ersönmez, 3 Ağustos’ta yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı Elvan K.’nin alt komşusu Anıl Mert Lokmacı’nın yaptığını, cep telefonuyla sokağa çağırdığı arkadaşları Halit Sunme (26), Onur Yavuzkaçar (34) ve Mehmet Seven (25) ile birlikte motosikletle kaçtıklarını saptadı. Ekipler, şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi. 12 Ağustos’ta yapılan eşzamanlı baskınlarda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

 

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#Necati Ersönmez#Adana#Katil

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