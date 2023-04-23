Silahlı saldırıda eşi ile kızı öldürülen baba: Bize bayramda cehennemi yaşattılar

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Olay, geçen yıl 3 Mayıs'ta Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Ramazan Bayramı’nda akraba ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı. Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ ile çocukları Nayime (18), Mahir (6) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Çalışma başlatan jandarma, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı. Jandarma ayrıca olayın şüphelisi olarak 'tasarlayarak adam öldürme', 'kasten adam öldürme, 'hırsızlık' ve 'ruhsatsız ateşli silahlara mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 7 ayrı kaydı bulunan E.H.'yi belirledi. Operasyon ile saklandığı adreste 21 Nisan'da, Ramazan Bayramı’nın ilk günü yakalanan E.H. de tutuklandı.

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'EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM'

Abdurrahman Dağ, bir kişinin daha yakalanmasına sevindiğini belirterek, "Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde arabamı taradılar. Bütün ailemi katletmek istediler. Maalesef eşimi kaybettim, öldürüldü. Kızım 17 yaşında hemşire olacaktı, onu da katlettiler. Kalaşnikof mermisi, 6 yaşındaki çocuğumun beyninde, sol tarafı felç oluyor. Kızım 14 yaşında, ayağı sakatlandı. Zanlılardan 3 kişi yakalandı, 3 kişi de firardı. Devletime, minnettarım. Başta valiliğe ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na şahsım adına teşekkür ediyorum. Jandarma, köye baskın yaptı, etrafını sardı, eşimin ve kızımın katili kaçarken 5 kilometre arkasından koşarak onu kıskıvrak yakaladı. Devletime, çok teşekkür ediyorum. Devletimin adaletine sonsuz güveniyorum. Bunların en ağır ceza almalarını istiyorum" dedi.

'BİZE BAYRAMDA CENENNEMİ YAŞATTILAR'

Bu sene bayramı yaşayamadıklarını belirten Dağ, "Bize bayramda cehennemi yaşattılar. 1 yıldır bunların yüce Türk adaletine teslim edilmelerini bekliyordum. Bunlara en ağır cezanın verilmesini talep ediyorum. Bu 3 firariden 1 tanesi, dün yakalandı. Geride kalan 2 firari daha var. Bir an önce o 2 firarinin de yakalanmasını istiyorum. Ben ve çocuklarım, bir nebze de olsa sevindik. En azından çocuklarımın katili yakalandı ve devletim tarafından cezalandırılacak. Şüphemiz yoktur. Bu sevincin yarısını yaşadık. Eğer diğer firariler de yakalansa en azından gönlümüz ferahlanacak. Ben ve çocuklarım en azından diyeceğiz ki; bu insanlar, cezasız kalmayacak. En büyük talebim; bu dışarıda kalan 2 firarinin de yakalanmasıdır" diye konuştu.