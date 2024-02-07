Silahlı saldırı... Terör bu kez adliyedeydi

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İstanbul Adalet Sarayı’nın C Kapısı’ndaki polis kontrol noktasına dün saat 11.46’da yaklaşan erkek, tabancayla polislere ateş açtı. Saldırganın açtığı ilk ateşte kontrol noktasındaki 3 polis ve adliyeye gelen 3 vatandaş yaralandı. Bacağından yaralanan polis, geri adım atmayarak ilerledi ve saldırganı başından vurdu. Saldırgan yere düşerken, yakınındaki bir kadın da elindeki çantayı yere atarak vurulan saldırganın yanına gelerek polislere ateş etti. Erkek saldırganı vuran polis de ateşe devam ederek kadın saldırganı da başından vurdu.

PANİK YAŞANDI

Adliyede büyük panik yaşandı. Kapıdaki bazı vatandaşlar korkuyla adliyenin içine koştu. Adliyeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 polis ile yaralı vatandaşlar Azimet Horus, Cengiz Altekin, Dilfıraz Karataş hastaneye götürüldü. Vefat eden bir yakınının mevlidine giderken çatışmanın ortasında kaldığı belirlenen Dilfıraz Karataş hastanede hayatını kaybetti. Öldürülenlerin ise DHKP-C’li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç olduğu belirlendi. Pınar Birkoç’un DHKP-C üyeliğinden yargılanan ablasının o saatlerde adliyede duruşması vardı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç adliyede inceleme yaparken iki saldırganla ilgili “(Emrah Yayla) 2004 yılında ceza alan, 15 yıldan sonra cezası biten birisi. Kadın teröristin davası ise Yargıtay’da sürüyor. 4 yıl 2 ay tutuklu kalan biri. Ablasının da yargılaması sürüyor” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 25 adrese yapılan operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

SAVCI KİRAZ BENZERİ...

Çantasından mermiler, plastik kelepçe, örgüt adına yazılar çıkan saldırganların 31 Mart 2015’te Çağlayan Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP-C’li teröristlerce rehin alınarak şehit edilmesi benzeri bir eylem planladıkları değerlendirildi.

POLİS YARALI HALİYLE ÇATIŞIP DURDURDU

Yaralı haldeyken teröristlerin silahla adliyeye girmesine engel olan polisin, daha önce Özel Harekât’ta çalıştığı açıklandı. Erkek terörist vurulunca kadın saldırgan (ayakta) ateş açtı. Çatışmada o da vurularak öldürüldü.

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BOMBADAN HAPİS YATTI

- Emrah Yayla, Adana’da 2004 yılında hâkim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındaki DHKP-C hücresine yönelik operasyonda yakalanan 3 kişiden biriydi. Operasyonda 11 kilo patlayıcı madde, 3 boru tipi bomba düzeneği, 2 kâğıda sarılmış 500 gram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulunmuştu. Yapılan yargılamada Emrah Yayla, ‘örgüt üyeliği, patlayıcı madde bulundurmak, güvenlik güçlerine direnmek, görevli memurlara hakaret’ suçundan toplam 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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PATLAYICI VE ÖRGÜTTEN CEZA ALMIŞTI

- Pınar Birkoç ise 2019 yılı Haziran ayında görülen DHKP-C duruşmasında ‘patlayıcı madde bulundurmak’tan 10 yıl ve ‘örgüt üyeliği’nden 9 yıl hapis cezası almıştı. Ablası Necmiye Birkoç’un da aralarında bulunduğu aile üyelerinin, Pınar Birkoç’un tutuklu olduğu dönemde hasta olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesini istedikleri video sosyal medyada paylaşılmıştı.

ABLAYA DURUŞMADA GÖZALTI

- DHKP-C’li terörist Pınar Birkoç’un ablası Necmiye Birkoç’un 2019 yılında açılan DHKP-C davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı ve dün de saldırıdan yarım saat sonra hâkim karşısına çıkarıldığı anlaşıldı. Duruşmaya giren polis, sanık Necmiye Birkoç ile izleyiciler arasındaki kız kardeşinin de arasında bulunduğu bazı kişileri ifade için gözaltına aldı.

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POLİS FACİAYI ÖNLEDİ

-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Teröristler D blok önündeki görevli polis memurlarımız tarafından GBT yapmak için durdurulmuş, ancak kadın terörist önce biber gazı sıkmış, ardından silahla ateş etmeye başlamıştır. Burada bir polisimiz yaralanmıştır. Teröristler C Blok istikametine koşmuş, burada çatışmada her 2 terörist de kahraman polislerimizce etkisiz hale getirilmiştir” dedi.