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Silahlı saldırganlara operasyon... 11 şüpheli yakalandı

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Zeytinburnu#Bahçelievler
Silahlı saldırganlara operasyon... 11 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında Bahçelievler, Zeytinburnu ve Sultangazi ilçelerinde 12 işyerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılarla ilgili çalışma başlattı.

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Yapılan çalışmalarda kurşunlama olayına karışan şüpheliler ve adresleri tespit edildi. Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik ‘Mahzen-25’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda silahlı saldırılarda kullanılan 3 çalıntı motor ve kasklarla birlikte 8 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu silah, 3 adet otomatik tabanca, 2 adet çelik yelek ve muhtelif miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Zeytinburnu#Bahçelievler

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