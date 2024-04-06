Silahlı saldırganlara operasyon... 11 şüpheli yakalandı

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Yapılan çalışmalarda kurşunlama olayına karışan şüpheliler ve adresleri tespit edildi. Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik ‘Mahzen-25’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda silahlı saldırılarda kullanılan 3 çalıntı motor ve kasklarla birlikte 8 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu silah, 3 adet otomatik tabanca, 2 adet çelik yelek ve muhtelif miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.