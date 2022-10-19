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Silahlanma hevesi gerginliği artırır

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#Hulusi Akar#MSB#Yunanistan
Silahlanma hevesi gerginliği artırır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 07:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kuvvet komutanları ile “Ateş Serbest-2022” tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Hulusi Akar özetle şunları söyledi:

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“Yunanistan ile yaşanan sorunların karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımımızı ısrarla sürdürüyoruz. Fakat diğer taraftan hiçbir şekilde bir oldubittiye, herhangi bir şekilde istenmeyen bir duruma izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım.

KİMSEYE TEHDİT DEĞİLİZ

Gayretlerimizin nihai amacı barış ve istikrarın sağlanması. Türkiye kimse için tehdit değil, Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekiyor.
Kıbrıs’taki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. İster Yunanistan ister GKRY’nin silahlanma heveslerinin gerginliği artırmaktan başta bir şeye yardımcı olmayacağını ve bunun olayı bir çözümsüzlüğe doğru götürdüğü herkes tarafından bilinmelidir. Türkiye garantör olarak hak ve sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürecektir.”

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#Hulusi Akar#MSB#Yunanistan

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