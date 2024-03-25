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Silah kaçakçılarına 63 kentte operasyon

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#Ali Yerlikaya#Silah Kaçakçıları#Mercek-14 Operasyonları
Silah kaçakçılarına 63 kentte operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 4 günde 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen ‘Mercek-14’ operasyonlarında 852 silah ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 14 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi. 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı” dedi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.  

 

 
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#Ali Yerlikaya#Silah Kaçakçıları#Mercek-14 Operasyonları

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