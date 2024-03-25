Silah kaçakçılarına 63 kentte operasyon

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 14 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi. 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı” dedi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.