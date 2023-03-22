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Sil baştan başlamak gerek bazen... Söz verdikleri gibi geri döndüler

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#HATAY#Depremzede#Esnaf
Sil baştan başlamak gerek bazen... Söz verdikleri gibi geri döndüler
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:00

Giderken yerle bir olmuş virane şehirlerine son bir kez bakıp, “Bekle bizi Hatay, döneceğiz” dediler. Ve sözlerini tuttular. Şehri terk etmek zorunda kalan Hataylıların bazıları birer birer dönmeye başladı. Esnaf olanlar hemen işbaşı yaptı. Kimi yeni tezgâh açtı, kimi de dükkânını çantasına sığdırıp çadır ve konteyner kentleri dolaşmaya başladı. İşte şehirlerine geri dönen Hataylılardan sadece birkaçı...

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ÇAYCI
KULÜBEDE ÇAY OCAĞI

Sil baştan başlamak gerek bazen... Söz verdikleri gibi geri döndüler


Çay ocağı sahibi Muhittin Aktaş, Kurtuluş Caddesi’ndeki evi yıkılınca 5 yaşındaki kızı ve eşi ile Reyhanlı’daki yakınlarının yanına taşınmış. Depremden bir hafta sonra ailesini yakınlarının evinde bırakıp Antakya’ya döndüğünü ve yıkılan Habibi Neccar Camisi yanında bir kulübede çay ocağını açtığını dile getiren Aktaş, “Hayat devam ediyor. Hatay kendine gelecek. Yaralarımızı çalışarak saracağız” diyor.

SİMİTÇİ
ÜÇ SİMİTÇİ TEK FIRINDA

Sil baştan başlamak gerek bazen... Söz verdikleri gibi geri döndüler


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Meşhur Hatay simidi yapan Serkan Ağzı, geçen günlerde fırınını yeniden açtı. İki ayrı fırını yıkılan Adnan ve Ethem İçer kardeşler de orta hasarlı bu fırında simit yapmaya başladı. Çalışanları Mehmet Alkış da dün işe döndü. Fırının sahibi Serkan Ağzı, depremin ardından ailesini Tarsus’a götürdüğünü, kendisinin de dönüp ekmek teknesini yeniden açtığını söylüyor: “Hayırseverler parasını gönderiyor. Fırında simitleri yapıp ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırıyoruz. Ben bizzat dağıtıyorum simitleri çadır kentlerde. Ramazanda da pide yapıp dağıtacağız.”

BERBER
DÜKKÂNINI VALİZİNE SIĞDIRDI

Sil baştan başlamak gerek bazen... Söz verdikleri gibi geri döndüler


İşyeri yıkılan berber Mehmet Dönmez, kimi zaman bir ara sokakta kimi zaman kentin en işlek caddelerinden Kurtuluş’ta bir enkazın önüne koyduğu sandalyede makasını eline alıyor: “Depremden sonra Antalya’ya gittim. 1 ay Manavgat’ta bir otelde kaldım. Orada sezon başlayacaktı, kalamazdım. Döndüm, arkadaşlarımla çadırda kalmaya başladım. Devamlı müşterilerim vardı. Arıyorlar, imkânım olduğunca yanlarına gidip tıraş ediyorum. Şimdilik işyerim, elimin altında taşıdığım valizde. Bir an önce, konteynerde bile olsa, tekrar müşterilerimin geleceği temiz bir dükkâna taşınmak istiyorum.”

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TAMİRCİ
ELBET AYAĞA KALKACAĞIZ

Sil baştan başlamak gerek bazen... Söz verdikleri gibi geri döndüler


Dünyanın ilk aydınlatılan tarihi Kurtuluş Caddesi’nde işyeri bulunan motor tamircisi Nadir Aygün, eşini ve iki kızını depremin ardından sığındığı Karaman’da bırakıp Hatay’a geri döndü. Moloz yığınına dönmüş binayı göstererek “Burası benim dükkânımdı” diyen Aygün, “Burada yıkıntıların arasında yavaş yavaş ayağa kalkacağız” sözleriyle inancını dile getiriyor: “Doğma büyüme buralıyım. Hatay’dan, Antakya’dan kopmama imkân yok. Kendi işyerimin patronuyum. Birkaç küçük aletle başladım motor tamir etmeye. Bilen müşterilerim geliyor.”

KEBAPÇI
RESTORANDAN SEYYARA

Sil baştan başlamak gerek bazen... Söz verdikleri gibi geri döndüler


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Antakya’nın merkezindeki restoranı yıkılan kebapçı Mehmet İhsan Arıcı, 10 kişilik ailesiyle depremin ardından Kocaeli Darıca’ya bir akrabalarının evine gitmiş, 15 gün sonra geri dönmüş. Bir yakınlarının evlerine taşındığını anlatan Arıcı, “Ne yapalım. İşimiz bu. Ocağımızı kurtardık ve seyyarda iş yapmaya başladık. Hatay’ın kebabını buraya yardıma gelenlere sunuyoruz. Biz de konteyner başvurusu yaptık. Hem kalacak yer hem de işyeri için. Hayatta kalacağız. Yıkıldığımız yerden ayağa kalkacağız” diyor.

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#HATAY#Depremzede#Esnaf

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