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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Karabük ve Çankırı’daydı. Konuşmalarında ekonomi mesajları veren, DEM Parti üzerinden CHP’ye ‘ittifak’ eleştirilerinde bulunan Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Çalışanlarımızın, emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar, diledikleri gibi atıp, tutabilir. Bunlar meydanlarda söz verip, göreve gelince unutmayı iyi bilirler. Bizse bir şeyi söylediğimiz zaman yapmakla mesulüz. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız ondan sonra çıkıp, sözümüzü söyleyeceğiz. Aksi takdirde ötekilerden bir farkımız kalmaz. Ülkemizin son 10 yıldır yaşadığı badireleri biliyorsunuz. Hepsinin üstüne bir de asrın felaketi 6 Şubat depremleri bindi.

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TELAFİ EDİLECEK

Depremin ekonomimize getirdiği ilave fatura, 104 milyar dolardır. Sadece bu yıl için deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık. İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanmaları gerekiyor. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon, Allah’ın izniyle yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında, bunların hepsi için daha geniş bir hareket alanına sahip olacağız. İşte o zaman ülkenin imkânlarını, milletimizin tüm kesimlerine yansıtarak son dönemde yaşanan refah kayıplarını fazlasıyla telafi edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Karabük’teki karşılamada yer alan çocuklarla fotoğraf çektirdi.

DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ

Türkiye’yi geçtiğimiz 21 yılda nasıl 3 kat büyüttüysek, inşallah önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek, bunu başaracağız. Azimle ve sabırla çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki aramıza bozguncuları, fitne tüccarlarını sokmayalım. Gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir.” (Mutlu YUCA - Murat ÖZELCİ / DHA)

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PARA GÖRÜNTÜLERİ: BUNUN ADI SİYASET DEĞİL

- CHP’de ortaya çıkan para sayma görüntülerini de hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ülkenin gündemi deprem bunların umurunda değil, hatta depremzedelere hakaret ederek gerçek karakterlerini sergiliyorlar. Ülkenin gündemi sınırlarımızın terörden arındırılması ama bunların umurunda değil. Hatta ortaklarına yaranmak için utanmasalar terör örgütüne militan yazılıp, ideolojik eğitime girecekler. Ülkenin gündemi çalışanların refah kaybının telafisi ama bunların umurunda değil.

Hatta istismar kabilinden ettikleri üç beş lafı saymazsak, buradan kendilerine çıkacak siyasi rantı düşünüp, el ovuşturuyorlar. Hangi meseleyi ele alırsak alalım, karşımıza benzer manzaralar çıkıyor. Şimdi bir de ortaya deste deste, valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin, Euro mu dersin şimdi bunlar var. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı. Nereden nerelere geldik. Tabii bunun için kızarmasını bilen bir yüz, utanmasını bilen bir yapı lazım.

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6’LI MASA NE OLDU

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi son seçimdeki ‘Altılı Masa’ üzerinden şöyle eleştirdi: “Siyasetimiz; milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin bekası çevresinde şeffaf ve erdemli bir tarzda şekillendi. Geçtiğimiz mayıs ayında karşımızda kurulan ittifakı hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi nerede bunlar? 6’lı Masa ne oldu? Parlamentoda bunlardan bir kişi yok, hepsi gitti, dağıldılar; gittiler. Birisi de hani diyordum ya, o da Ankara’da daire tutmuşlar. Şimdi o dairede takip ediyor. Tüm suçu Bay Kemal’in sırtına yükleyip, hepsi de şimdi kendi keyfine bakıyor. 6’lı Masa dediler, 16’lı masa dediler, birileri de masanın altına girdi. Şimdi bizim Karadeniz’in çayını demliyorlar.

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GİZLİ ORTAKLA TUHAF BİR İLİŞKİ

Bu ucube ittifaktan geriye kala kala masanın gizli ortağı DEM ile bir türlü adını koyamadıkları millete çıkıp, ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı. Sorsan, ‘İttifak yapmadık’ diyorlar. Ama pek çok yerde ortak belediye başkan adayı, ortak belediye meclis üyesi listesi çıkartıyorlar, belediye bürokrasisi pazarlığı yapıyorlar. DEM’in hiçbir söz hakkı olmayan tabanının iradesini tek parti faşizminin günümüzdeki temsilcisi CHP ile pazarlık masasına sürdüler. Bedeli hâlâ bilinmeyen bu kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular, hangi menfaat paylaşımları, hangi hain taktikler çıkacak inşallah hep birlikte göreceğiz. Şu anda yargı, bunları takip ediyor. Şimdiden bazı emareler ortaya çıkmaya başladı.”

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SAVUNMA SANAYİİNDE DURMAK YOK

- Erdoğan terörle mücadeleye ilişkin “Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmayacağız, yolumuzdan geri dönmeyeceğiz. Terör örgütleri için hiçbir yer güvenli değil. Sınırlarımızın 300-350 kilometre ötesinde teröristleri tespit ediyor, ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz” mesajı verdi.

ÖZEL’E: DARBELER DÖNEMİ KAPANDI

- Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel’in “Gençler darbe yaparsa teslim olurum” sözlerine ilişkin şunları söyledi: “Özgür efendiye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum; Türkiye’de darbeler dönemi açık ve net, artık tamamen kapanmıştır. Genel Başkanlık koltuğunda oturan kişi değişti ama CHP’nin cuntacı, darbeci, vesayetçi kodlarında zerre miskal dönüşüm olmadı. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız. Özgür efendinin darbelerle hayatları kararanlar başta olmak üzere Türkiye’ye özür borcu vardır. Milletimiz ve uğruna bedeller ödediğimiz demokrasi adına bunun takipçisi olacağız.”