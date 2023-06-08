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Şike kumpasında avukata tahliye

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#FETÖ/PDY#Şike Kumpası#DAVA
Şike kumpasında avukata tahliye
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 07:00

FETÖ/PDY’nin avukatlık yapılanmasında yer aldığı ve örgütün gaybubet evinde yakalandığı öne sürülen avukat Cemalettin Mutlu, ‘futbolda şike kumpası’ davasında tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Mutlu ile müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü’nün avukatı katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Mutlu, “Müvekkillerim oradayken ben nerede olacaktım, diskoya gidecek halim yoktu. Beşeri ilişkilerimden dolayı görüşmüşüm müvekkille, kendisi ByLock kullanmışsa ben ne yapayım? Benim gibi bir adama terörist denmesi ağrıma gidiyor” dedi. Mahkeme Mutlu’yu yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol getirerek tahliye etti.

 

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#FETÖ/PDY#Şike Kumpası#DAVA

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