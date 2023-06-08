Şike kumpasında avukata tahliye

Haberin Devamı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Mutlu ile müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü’nün avukatı katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Mutlu, “Müvekkillerim oradayken ben nerede olacaktım, diskoya gidecek halim yoktu. Beşeri ilişkilerimden dolayı görüşmüşüm müvekkille, kendisi ByLock kullanmışsa ben ne yapayım? Benim gibi bir adama terörist denmesi ağrıma gidiyor” dedi. Mahkeme Mutlu’yu yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol getirerek tahliye etti.