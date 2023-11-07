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Siirt'teki korkunç kazada hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğuna acı veda

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#Siirt#Kurtalan#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 12:50

Siirt’in Kurtalan ilçesinde şarampole devrilip alev alan otomobilde hayatını kaybeden Aynur Yaşar (35) ve 5 çocuğu, Batman’ın Kozluk ilçesinde gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulup, hastanede tedaviye alınan baba Mehmet Yaşar (42), doktor izniyle cenazeye katıldı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan yolu, Gözpınar köyü Çay Geçit mezrasında meydana geldi. Mehmet Yaşar’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrilip, alev aldı. Alevler tüm aracı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde Aynur Yaşar (35), çocukları Beritan (15), Viyan (14), Bahoz (12), Cudi (6) ve Rodi’nin (4) hayatını kaybettiği belirlendi.

Siirtteki korkunç kazada hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğuna acı veda

Kazada yaralanan Mehmet Yaşar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Ailenin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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NUARİN, ANNEANNESİNİN YANINDA KALMIŞ

Otopsi işlemlerinin ardından Kozluk ilçesi Kumlupınar köyü Kocabey mezrasına getirilen anne ve 5 çocuğunun cenazeleri, sabah saatlerinde gözyaşları içerisinde defnedildi. Hastanede tedavi gören baba Mehmet Yaşar da doktor izniyle cenazeye katıldı.

Siirtteki korkunç kazada hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğuna acı veda

8 kişilik aileden geride Mehmet Yaşar ve o gün köyde anneannesinin yanında kalan 11 yaşındaki kızları Nuarin hayatta kaldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Siirt#Kurtalan#Trafik Kazası

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