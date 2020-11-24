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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 13:21 | Son Güncelleme:

Siirt'te uyuşturucu satışı, dronla tespit edildi

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Siirt'te uyuşturucu satışı, dronla tespit edildi
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SİİRT'te polis ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı havadan dronla tespit edilen bölgede düzenledikleri operasyonda, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Siirtte uyuşturucu satışı, dronla tespit edildi
Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının belirlenmesine yönelik kent genelinde uygulama başlattı. Ekipler, dronla havadan yaptıkları takipte, bir sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Belirlenen bölgeye 'Narko-56 Operasyonu'nu düzenleyen ekipler, uyuşturucu satışı yapan 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6,58 gram eroin ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

 

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