Siirt'te, silah kaçakçılarının cephaneliği tespit edildi; 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şirvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Şirvan'a bağlı Yamaçlı köyünde oturan M.E., E.E. ve Z.E.'nin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda; kalaşnikof tüfeği, uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 713 mermi, 15 tabanca şarjörü, 6 kalaşnikof tüfeği şarjörü ve 741 mermi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.