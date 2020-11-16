Siirt’te PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü Hasan Tepe bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla 'Yıldırım-11 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda; 1 piyade tüfeği, 1 roketatar, 1 roketatar mühimmatı, 1 lav silahı, 60 milimetre havan mühimmatı, 3 antipersonel mayını, 1 el bombası, 1 komutalı düzeneğe ait sinyal gönderici, 11 roketatar sevk fişeği, 187 makineli tüfek fişeği, 1 kalaşnikof şarjörü, 1 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 30 adet 7,62 milimetre çapında kalaşnikof mühimmatı ve 1 sırt çantası ele geçirildi. Sığınak ve barınak olarak kullanılan ve kullanılması muhtemel yerler de kullanılamaz hale getirildi.