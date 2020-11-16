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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Siirt’te PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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Siirt’te PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
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SİİRT'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirilirken, kullandıkları sığınaklar da imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü Hasan Tepe bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla 'Yıldırım-11 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda; 1 piyade tüfeği, 1 roketatar, 1 roketatar mühimmatı, 1 lav silahı, 60 milimetre havan mühimmatı, 3 antipersonel mayını, 1 el bombası, 1 komutalı düzeneğe ait sinyal gönderici, 11 roketatar sevk fişeği, 187 makineli tüfek fişeği, 1 kalaşnikof şarjörü, 1 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 30 adet 7,62 milimetre çapında kalaşnikof mühimmatı ve 1 sırt çantası ele geçirildi. Sığınak ve barınak olarak kullanılan ve kullanılması muhtemel yerler de kullanılamaz hale getirildi. 

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