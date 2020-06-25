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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 25.06.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Siirt'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçti

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Siirt'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçti
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SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kayalıklara gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kalender köyü kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde kayalıklar arasına gizlenmiş, silah ve mühimmat ile yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

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