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Siirt'te korkutan görüntü! Tarlasında 15 metrelik dev obruk oluştu

#Siirt#Obruk#Sakin Kavak

Siirt merkeze bağlı Doluharman Köyü'nde tarlada yarım dönümlük dev obruk oluşması tarla sahibinde endişe ve korkuya neden oldu.

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Siirt merkeze bağlı Doluharman Köyü'nde 19 dönümlük tarlada yaklaşık 500 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğun kendilerini tedirgin ettiğini belirten çiftçilerden Sakin Kavak, 30 yıldır çiftçilik yaptığını, şimdiye kadar böyle bir olaya ilk defa şahit olduğunu dile getirdi.

Siirtte korkutan görüntü Tarlasında 15 metrelik dev obruk oluştu

Sabah tarlaya geldiğinde oluşan obruğu gördüğünde şok olduğunu söyleyen Kavak, “Tarlaya gelince baktım su doluydu. 30 yıldır çiftçilik yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Tarlaya gelince şaşırdım. Kardeşlerim gelip baktı onlar da şaşırdı. Biz devletten yardım istiyoruz. Şimdi tarla zamanıdır, tarlada da çalışamıyoruz ne yapacağımızı da bilmiyoruz” dedi.

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Siirtte korkutan görüntü Tarlasında 15 metrelik dev obruk oluştu

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#Siirt#Obruk#Sakin Kavak

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