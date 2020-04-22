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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

Siirt'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

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Siirt'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
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SİİRT'te, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.C. ile 'sayı ve nitelikli bakımdan vahim olan silah veya mermi satın alınması, taşınması, bulundurması' suçundan 4 yıl 2 ay ay hapis cezası bulunan Ö.Ş. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

E.C ve Ö.Ş. jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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