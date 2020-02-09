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Haber Giriş: 09.02.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Siirt’te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi

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Siirt’te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi

Siirt kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir kazayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, karlı kaplı yolda ilerleyen aracın sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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