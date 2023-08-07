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Siirt'te kahreden ölüm! Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu

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#Siirt#Ilısu Baraj Gölü#Boğulma
Siirtte kahreden ölüm Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 21:01

Siirt'te çayda akıntıya kapılan zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isteyen baba, akıntıya kapılarak boğuldu. Çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre olay, Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü havzasında meydana geldi. 21 yaşındaki zihinsel engelli Münir Ulutaş, serinlemek için Botan Çayı'na girdi. Oğlunun akıntıya kapıldığını gören İsmail Ulutaş (44), oğlunu kurtarmak için suya atladı. Münir Ulutaş çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılırken, baba ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Siirtte kahreden ölüm Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Siirt AFAD, Batman itfaiyesi kurbağa adamlar, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Batman’dan gelen dalgıçların uzun uğraşları sonucu baba İsmail Ulutaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Zihinsel engelli Münir Ulutaş tedavisi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, baba İsmail Ulutaş’ın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Siirtte kahreden ölüm Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu

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#Siirt#Ilısu Baraj Gölü#Boğulma

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