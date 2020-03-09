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Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,(DHA)
Haber Giriş: 09.03.2020 - 16:14,Son Güncelleme:/

Siirt'te kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

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Siirt'te kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
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SİİRT'in Şirvan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyü bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Define arama dedektörüyle kazı yaptıkları tespit edilen H.Ç., M.Ç., Y.S., M.A. ve B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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