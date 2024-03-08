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Siirt'te feci kaza! Motosikletle bariyerlere çarpan pilot üsteğmen hayatını kaybetti

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#Siirt#Üsteğmen#Trafik Kazası
Siirtte feci kaza Motosikletle bariyerlere çarpan pilot üsteğmen hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 17:28

Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım hayatını kaybetti.

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Kaza saat 15.30 sıralarında, Siirt- Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Spor Tesisleri mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Üsteğmen Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Siirt#Üsteğmen#Trafik Kazası

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