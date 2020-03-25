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Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 12:10,Son Güncelleme:/

Siirt'te 5 terörist sığınağı kullanılamaz hale getirildi

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Siirt'te 5 terörist sığınağı kullanılamaz hale getirildi
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SİİRT'in Pervari ilçesinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 5 sığınakta örgütsel malzemeler ve mühimmatlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari'nin Doğanca köyü kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2020-16' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı saptanan 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı yapımı kullanılan 85 fünye, 1 metre saniyeli fitil, 2 alıcı/verici düzeneği, 11 elektronik devre, 1 yaylı patlayıcı, 1 saat, kablo, pil blokları, kalaşnikof mühimmatı ile çok sayıda muhtelif gıda, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

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