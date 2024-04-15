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Siirt'te 150 metre yüksekten kayalıklara düşerek hayatını kaybetti

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#Siirt#Düşme#Kayalıklar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 17:46

Siirt'te, ot toplarken dengesini kaybedip 150 metre yüksekten kayalıklara düşen Ahmet Yıldız (60), hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde, kent merkezine bağlı Yerlibahçe köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, ot toplamak için kırsala giden Ahmet Yıldız, dengesini kaybedip yaklaşık 150 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldız’ın cansız bedeni, araçların gidemediği bölgeden alınıp ekipler tarafından sedyeyle yaklaşık 3 kilometre taşındı.

Yıldız'ın cansız bedeni, ambulansla, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Siirt#Düşme#Kayalıklar

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