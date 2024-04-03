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Siirt’in Pervari ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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#Siirt Valiliği#Pervari#Sokağa Çıkma Yasağı
Siirt’in Pervari ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 02:32

Siirt Valiliği, Pervari ilçesi genelinde 3 Nisan Çarşamba günü saat 01.00’den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

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Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Pervari ilçesi ve bağlı tüm köylerde 3 Nisan Çarşamba günü saat 01.00’den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği duyuruldu.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Açıklamada, “İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarih ve saat: 01.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.

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#Siirt Valiliği#Pervari#Sokağa Çıkma Yasağı

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