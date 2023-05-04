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Sığınma evinden 'eski kocamla buluşmaya gidiyorum' diyerek çıktı! Cansız bedeni bulundu

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#Tuzla#Sığınma Evi#Kadın Cinayeti
Sığınma evinden eski kocamla buluşmaya gidiyorum diyerek çıktı Cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 13:31

İstanbul Tuzla'da çalılık alanda cansız bedeni bulunan Dilek Kayacan'ın (33) 4 ay önce boşandığı eski eşi tarafından öldürüldüğü tespit edildi. 4 çocuk annesi Dilek Kayacan'ın olay günü yaşadığı sığınma evinden "Eski kocamla buluşmaya gidiyorum" diyerek ayrıldığı belirlenirken şüpheli eski koca Tuzla'da yakalandı. Cinayet Büro Amirliğinde suçlamaları kabul etmeyen Medeni Aydın adliyeye sevk edildi.

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Tuzla'da 27 Nisan'da çalılık alanda bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin 10-15 gün önce bırakıldığı, 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlendi. Ceset işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Adli Tıp kurumunda yapılan incelemede kadının tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, dedektifler önce cesedin kimliğini tespit etti. Öldürülen kişinin 4 çocuk annesi Dilek Kayacan olduğu belirlendi. Dilek Kayacan'ın 2022 yılının Aralık ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandığı, ardından gidecek bir yeri olmaması nedeniyle kadın sığınma evinde kaldığı tespit edildi.

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Polis, Dilek Kayacan'ın son olarak 13 Nisan 'da sığınma evinden ayrıldığını, giderken arkadaşlarına "Eski kocam çağırdı. Onunla buluşmaya gidiyorum" dediği öğrenildi.

Sığınma evinden eski kocamla buluşmaya gidiyorum diyerek çıktı Cansız bedeni bulundu

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini kullanarak sığınma evinden çıkan kadının bir süre yalnız yürüdüğünü ardından yok kenarında bir otomobile bindiğini tespit etti. Yapılan incelemede bu aracın cesedin bulunduğu yere doğru hareket ettiği görüldü.

Sığınma evinden eski kocamla buluşmaya gidiyorum diyerek çıktı Cansız bedeni bulundu

 

ESKİ EŞ GÖZALTINA ALINDI

Polis şüpheli olarak aranan Medeni Aydın'ın izini kısa sürede buldu. Tuzla'da gözaltına alınan Medeni Aydın, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelinin sorgusu sırasında cinayet işlediği iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Medeni Aydın, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Sığınma evinden eski kocamla buluşmaya gidiyorum diyerek çıktı Cansız bedeni bulundu

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#Tuzla#Sığınma Evi#Kadın Cinayeti

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