Sigara kaçakçılarının ‘Nefes’i kesildi

Haberin Devamı

Dün sabah saat 08.00’de Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nda kameraların karşısına geçerek ‘Nefes’ operasyonuyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özetle şunları söyledi: “KOM birimleri tarafından yakalanan kaçak sigara miktarı 2017 yılında 42.6 milyon paketten 2021 yılı itibariyle 3.8 milyon pakete düştü. Kaçak sigarayı düşürmüş olduk.

MAKARONLARA YÖNELDİLER

Buna karşılık özellikle 2020-2021 yıllarında kaçak sigaraya karşı gerçekleşen bu mücadeleyle hareket alanı daralan organize suç örgütleri, dolu ve boş makaronlara yöneldi. İçerisi tütün ile doldurulmuş 35.2 milyon makarondan, 2021 sonu itibariyle 1 milyar 754 milyon makarona ulaştı.

Haberin Devamı

Bu suç gruplarına yönelik çalışma yapılmış ve yaklaşık 8 suç grubu tespit edilmiştir. Bu sabah (dün) itibariyle bu 8 suç grubuna ve bunların birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik operasyon planlanmıştır. 8 suç grubu deşifre edilmiş, tedarik ve dağıtım zincirleri de ortaya çıkartılmıştır. Bu operasyonla 524 milyon liralık vergi kaybının da önüne geçilmiştir.”

HEPSİ AYNI TEZGÂHTAN

15 Temmuz Derneği, Marmara Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen sempozyumda da konuşan Soylu, “DEAŞ, PKK, PYD ve FETÖ aynı güçler tarafından yapılandırılıyor. Hepsi aynı tezgâhtan. 1960, 1980 ve 15 Temmuz darbesi başta olmak üzere tüm darbeler bir vesayet aracıdır. Türkiye’yi bölmeye yönelik hareketler, psikolojik harekâtlardır. Bunu kendileri yapmazlar. Bütün darbelerin hepsi korkutma ve ürkütmek için yapılır” dedi.