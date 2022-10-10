Sigara imalathanesine baskın

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Jandarma ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda kaçak sigaraların üretildiği adreslerin ve dağıtım yapılacak araçların bilgisini tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, Eyüpsultan’da belirlenen adreslere ve araçlara operasyon düzenledi. Şüpheli Y.E ve A.T. suçüstü yakalanırken, 2 ton 40 kilo kaçak tütün, 4 milyon 200 bin makaron, 12 bin 500 adet sigara, 218 bin çok amaçla kutu ele geçirildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan Y.E. ve A.T. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, Y.E. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.