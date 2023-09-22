Şifreli konuşma cezayı düşürdü

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İstanbul Kadıköy’de 27 Şubat 2019 günü kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde iki kesik bacak buldu. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri yaptıkları araştırmada cesedin elleri, başı ve gövdesini de farklı yerlerde buldu. Cesedin traktör parçaları ithalat ve ihracatı yapan Rıfat Rıza Öztürk’e (55) ait olduğu saptandı. Öztürk’ün Başakşehir’deki işyerinde silahla öldürüldükten sonra cesedinin parçalanarak çöp konteynerlerine atıldığı belirlendi.

‘TÜZÜĞÜ YERİNE GETİRDİM’

Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 2021 yılında verdiği kararda Kadıköy Motosiklet Sürücüleri Derneği Başkanı Ferhat Yılmaz ve maktulun yeğeni de olan Başkan Yardımcısı Fahrettin Öztürk’ü ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dernek üyeleri Fatih Demir ve Turgut Kundakçı da ‘suç delillerini yok etme’ suçundan 4 yıl hapis cezası aldı. Verilen kararın ardından dava Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, Öztürk’ün cinayet sonrası Yılmaz’ı arayıp şifreli şekilde “Bağlı bulunduğum motor kulübünün tüzüğünü yerine getirdim, senin de buraya gelmen gerek” demesi ve Yılmaz’ın kargo çuvalı alarak olay yerine gitmesini ‘cinayete yardım’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yargıtay, Yılmaz ile ilgili kararı bu gerekçeyle bozarken, Öztürk ve diğer sanıklarla ilgili verilen kararı onadı.

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‘BENİM BABAM ÖLDÜRÜLDÜ’

Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada söz verilen Ferhat Yılmaz “Ben olaya bilmeden gittim. Fahrettin’in yakalanmasından olayın çözülmesine kadar polislere yardım ettim. 4.5 yıldır cezaevindeyim, mağdurum beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi. Söz verilen Rıfat Rıza Öztürk’ün kızı Ege Öztürk “Sanık 4.5 yıldır yattığını söylüyor. Benim babam öldürüldü, parçaları İstanbul’un her yerine atıldı. O kadar basit bir olaydan bahsetmiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Diğer kızı Gamze Öztürk de “200 bin Euro ortadan kaybolmuştur. Babamın parasını kafenin masraflarına harcamışlardır. Para için işlenmiş bir cinayettir” dedi.

Mahkeme Heyeti, Yargıtay’ın bozma kararına uyarak, Ferhat Yılmaz’ın cezasını ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 20 yıl hapse düşürdü.

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VAHŞETİN SEBEBİ PARA

Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede şu tespitlere yer verilmişti: Ferhat Yılmaz, Kadıköy Motosiklet Sürücüleri Derneği ve dernek lokali için kullanılan kafeye yardımda bulunuyordu. Rıfat Rıza Öztürk’ün kasada bulunan parayla gayrimenkul yatırımı yapacağını söylemesi üzerine sanıklar, hem şahsi hem de dernek kafesi için yaptıkları harcamaların açığa çıkacağından korkarak cinayete karar vermişler ve işlemişlerdi. Ferhat Yılmaz, Fahrettin Öztürk’e olaydan 2 ay önce silah vermiş ve olay öncesi olay yerinde keşifte bulunmuştu.