‘Sıfır Atık’ töreninde uyarı: İklim göçleri başlayacak

Emine Erdoğan, iklim uyarısında bulundu, Sıfır Atık Projesi’nin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’nde özetle şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde yaşanan doğal felaketlerden duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Bugün hepimizin kalbi bir yas evidir. Bu felaketin açtığı yaraları sarmak için el ele vermeliyiz. Birleşmiş Milletler iklim raporunun bana göre en önemli mesajı, iklim değişikliğinin tartışmasız olarak insan ürünü olduğunu söylemesidir. 7.5 milyarlık dünya nüfusu bu krizden etkileniyor. Son 20 yılda 7 bin 500 büyük doğal afet gerçekleşti. 1.2 milyon insan hayatını kaybetti. Küresel ekonomiye etkisi neredeyse 3 trilyonu buldu. 2020 yılı, ülkemizde sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yıldı. Bu sene, Marmara Denizi’miz müsilaja teslim oldu.

AŞIRI HAVA OLAYLARI

Tüm bunlar, ülkeler üzerinde ekonomiden, ticarete, hayvancılıktan, enerji kaynaklarına kadar yıkıcı etkiler yapıyor. Bu aşırı hava olaylarının sıklığı giderek artacak. Kışlar daha kısa, yazlar daha uzun ve sıcak geçecek. Maalesef ufukta, yaşamın gittikçe zorlaşacağı bir dünya bizi bekliyor. Yaşanamaz hale gelen yerlerden göçler başlayacak. Bugün hayatımıza iklim mültecisi diye bir kavram girdi.

30 MİLYAR TL KAZANÇ

Buradan hemen herkese seslenmek istiyorum. Sıfır Atık Projesi’ni, yediden yetmişe hepimizin seferberlik ruhuyla sahiplenmesi gerekiyor. Hedefimiz 2023’te tüm Türkiye’de sıfır atığı yaygınlaştırmaktır. 2034 yılında yüzde 60 seviyesini göreceğiz. 2017’den bugüne, 24.2 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi. Tüm bu çalışmalardan 30 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı.”

AFET SONRASI 1357 KONUT

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da “Yaşanan zorlu süreçte milletimizin devletine olan güvenine inancına şahit olduk. TOKİ Başkanlığımızla Antalya, Muğla, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize ve Artvin’de yöresel mimariye uygun, çevreci ve sıfır atığa uyumlu 1357 konut, 1646 köy evi ve 863 ahır yapıyoruz. Kastamonu ve Sinop’ta 4 sanayi sitesini yeniden yapıyoruz” dedi.

Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenen Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’nde lise ve üniversite öğrencisi gençlerin ödüllerini verdi. (Rıza ÖZEL/ ANKARA)





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