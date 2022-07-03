'Sıfır Atık Mavi'yle 138 bin ton deniz çöpü toplandı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı destekleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Mavi” programında konuştu.

AKDENİZ PLASTİK ATIK DOLU

Akdeniz’de yüzen atığın yaklaşık yüzde 95’inin ve deniz tabanındaki çöpün yüzde 50’sinin plastik atık olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle devam etti: “Plajlardaki deniz çöplerinin yüzde 60’ı, tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor. Deniz çöplerinin azaltılması ve toplumsal farkındalığın arttırılması için Sıfır Atık Mavi Projemizi bir seferberlik anlayışıyla başlattık. Tüm vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamız hem projeye sahip çıktılar hem de önemli katkılar sundular. Bugüne kadar 138 bin ton deniz çöpü toplandı. Üzülerek söylüyorum ki bunun 103 bin tonu plastik. Bugün 324 kıyı tesisinde, atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakılmıyor. Denizcilik Atıkları Uygulaması ile gemi ve tekneler 7/24 online takip ediliyor. Denizlerin temizliğinin bir göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayımız 2002’de 151 iken, bugün bu sayı 531’e çıktı. 19 bölge, özel çevre koruma bölgesi ilan edildi.”

2053 HEDEFİ

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Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da “2053 yılında tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olacağız” dedi. Ayrıca Ümraniye’de 380 araçlık katlı otopark ve Belediye Meydanı’nı açan Bakan Kurum, yıkılıp yerine uluslararası bir basketbol sahası yapılması planlanan Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatını durduran İBB’yi de eleştirdi.