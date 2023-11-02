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‘Sıfır atık’ hikâyelerini ödüllendirelim

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#Emine Erdoğan#BM#Sıfır Atık
‘Sıfır atık’ hikâyelerini ödüllendirelim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, başarılı sıfır atık hikâyelerinin taltifi için küresel ‘Sıfır Atık Ödülleri’nin tertip edilmesini önerdi.

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Emine Erdoğan’ın başkanlığını üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu, 26 Temmuz’da çevrimiçi düzenlenen ilk toplantısının ardından, Vahdettin Köşkü’nde yüz yüze gerçekleştirilen ilk resmi toplantıda bir araya geldi.

Toplantının moderatörlüğünü, BM İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif üstlendi. Emine Erdoğan, toplantının açılışında yaptığı konuşmadaözetle şunları söyledi: “İyi uygulama örneklerini bir cevher olarak değerlendirmeli ve gün yüzüne çıkararak yol gösterici ışığından herkesin istifade etmesini sağlamalıyız. Danışma kurulumuz işbirliğinde başarılı sıfır atık hikâyelerini taltif etmek üzere küresel bir Sıfır Atık Ödülleri’nin tertip edilmesi üzerine çalışmalıyız. Ödüller, var olan başarı hikâyelerini dünyaya tanıtırken, yeni girişimlerin oluşmasına da katkı sağlayacaktır.” Kurul üyeleri, Erdoğan’ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketi’ne katılımı sağlamak için imzaya açılan “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”nı imzaladı.       

 

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#Emine Erdoğan#BM#Sıfır Atık

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