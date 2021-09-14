Şifa değil mikrop saçıyor! Bu pis suyu içmeyin

Böbrek taşını erittiği iddia edilen suyla ilgili geçen yıl analizler yapıldı. Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan analizde suyun mikrop saçtığı tespit edildi. Uzmanların uyarılarına rağmen Türkiye’nin dört bir yanından Gümüşali köyüne gelenler, sudan içmeye ve bidonlarla evlerine taşımayı sürdürüyor.

'İNANIN TAŞ GİDİYOR'

Bitlis’ten gelen Nedim Kaplan “Yararını görenler olmuş. Uzmanlar, bu suyun insan sağlığına zararı olduğunu söylüyor ama şifasını gören de var” dedi. İstanbul’dan geldiğini söyleyen Sıracettin Baybura ise “Bu suyu içiyorum. İnanın ki bu suyu içtiğimizden böbrek taşı gidiyor, bitiyor” diye konuştu. Kahramanmaraş’tan gelen Cahit Sezgin de suyun böbrek taşına şifa olmasını beklediğini söyledi.

'DİKKAT! ÖLDÜREBİLİR'

Böbrek taşını erittiği iddia edilen suyun mikrop saçtığını belirterek uyaran Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıfat Somay ise şunları söyledi:

“Muş’ta böbrek taşını erittiği iddia edilen ve halk arasında şifalı olarak bilinen suyun, aslında mikrop ürettiği yapılan analizlerde saptanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğümüzün tekrarlayan analizleriyle geçen sene de yapıldığı şekilde, bu suların birçok bakteri ve parazit barındırdığı saptanmıştır. Halkımızın bu suları, böbrek taşına iyi geldiğini düşünürken aslında kendilerini zehirlememesi ve bu suları tüketmemesini öneriyoruz. İnsanlar üzerinde sular tüketildikten sonra özellikle ishal, kusma gibi belirtiler, ciddi sıvı kayıplarıyla böbrek yetmezliği ve ölüme kadar götürebilecek durumlar ortaya çıkmaktadır.” m Muhammed Sami MARAL / DHA

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