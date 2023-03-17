Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şiddetli yağış geliyor! Meteoroloji'den üç il için sel uyarısı...

Güncelleme Tarihi:

#Sel#Sağanak#Yağmur
Şiddetli yağış geliyor Meteorolojiden üç il için sel uyarısı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 16:43

Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetti. Kayıp vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor. Afet bölgesi için yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da beklenen 'çok kuvvetli yağış'a karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Meteorolojinin duyurusunda bölgede toprağın suya doymuş olması nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Haberin Devamı

Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından Meteoroloji 13 ve 15’inci bölge müdürlükleri, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ için ‘çok kuvvetli yağış’ uyarısında bulundu.

Şiddetli yağış geliyor Meteorolojiden üç il için sel uyarısı...

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirmelerde, bölgede başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtilerek, “Şanlıurfa’nın kuzey ve batısında Bozova Birecik, Suruç ilçeleri; cumartesi sabah saatlerinden itibaren il genelinde çok kuvvetli, Diyarbakır’ın batı kesimlerinde Çüngüş, Çermik, Ergani, Eğil, Hani, Dicle, Çınar, Kocaköy, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde de kuvvetli yağış olması bekleniyor” denildi.

Haberin Devamı
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı
daha fazla video içinDiyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Şiddetli yağış geliyor Meteorolojiden üç il için sel uyarısı...

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğünce de, Elazığ ve çevresinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

Şiddetli yağış geliyor Meteorolojiden üç il için sel uyarısı...

TOPRAK SUYA DOYDU, TAŞKIN VE BASKINLARA DİKKAT

Meteoroloji bölge müdürlüklerinin duyurusunda, belirtilen bölgelerde önceki gün gerçekleşen yağışların sonrasında toprağın suya doymuş olması nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtilerek, “Bölgede yakın zaman önce gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebi ile toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Şiddetli yağış geliyor Meteorolojiden üç il için sel uyarısı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sel#Sağanak#Yağmur

BAKMADAN GEÇME!

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19
Amerikada gönüllere taht kuran Türk Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

Amerika'da gönüllere taht kuran Türk! Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

#Nahit Atıf Oral
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...

Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

#Kentsel Dönüşüm