‘Şiddetli rüzgâr’ can aldı

Haberin Devamı

Savrularak devrilen motosikletten fırlayan Aydoğan, başını demir bariyerlere çarptı. Peşinden kendi motosikletiyle gelen arkadaşı, kazanın ardından hareketsiz yatan Aydoğan’ın yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine de bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aydoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

ARKADAŞI İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sağlık ekiplerinin ölüm haberini vermesi üzerine Aydoğan’ın arkadaşı olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.