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‘Şiddetli rüzgâr’ can aldı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Osmangazi#İzmir
‘Şiddetli rüzgâr’ can aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 07:00

Bursa Osmangazi’de, İzmir yönüne giden Süleyman Aydoğan (33), önceki gece 23.00 sıralarında, saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgârda kullandığı motosikletin kontrolünü yitirdi.

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Savrularak devrilen motosikletten fırlayan Aydoğan, başını demir bariyerlere çarptı. Peşinden kendi motosikletiyle gelen arkadaşı, kazanın ardından hareketsiz yatan Aydoğan’ın yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine de bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aydoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

ARKADAŞI İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sağlık ekiplerinin ölüm haberini vermesi üzerine Aydoğan’ın arkadaşı olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

‘Şiddetli rüzgâr’ can aldı

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#Bursa#Osmangazi#İzmir

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