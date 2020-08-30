Sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı, Valilik uyardı

AA muhabirinin, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, geçen haftalarda hava sıcaklıklarının azaldığı Gaziantep'te, dereceler yeniden yükselmeye başladı.

Kentte termometreler 40 dereceyi gösterirken nemle birlikte sıcaklığın daha fazla hissedildiği bildirildi. Gaziantep Valiliği de vatandaşları uyardı.

Sıcaklıkların 4 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiği aktarılan uyarıda, "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, sıcaklıkla birlikte vatandaşlar, park ve bahçelerin yanı sıra camilerde serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar, İslahiye'de park içerisinde ağaçları sulayan hortumla serinlemeye çalışırken Nurdağı'ndaki Sakçagözü Şelalesi, sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşların tercih ettiği yerlerden oldu.