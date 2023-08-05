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Sıcak varisi de vuruyor

Güncelleme Tarihi:

#Varis #Yaz#Yüzme
Sıcak varisi de vuruyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 07:00

Havaların zaman zaman gelen yeni dalgalarla mevsim normallerinin dahi üstüne çıktığı son günlerde, sadece belirli hastalığı olanlar değil, sağlıklı bireylerde zor günler geçiriyor.

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Havaların ısınması ile şikâyetleri ve yakınmaları artan varis hastaları da tam olarak bu grupta yer alıyor. Yaz aylarında varisi olanların yaşadığı zorlayıcı şikayetlere ve alınabilecek önlemlere dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, şu uyarılarda bulundu:

“Bol su tüketin, mümkün olan her fırsatta ayakları yüksekte, vücut seviyesinde tutun, yürüyüş, yüzme ve bisiklet gibi sporlara günün sıcaktan uzak uygun saatlerinde ağırlık verin, aşırı kilodan sakının, Yaz boyunca dar ve streç pantolonlar yerine hafif ve bol kıyafetler tercih edin, topuklu ve ayağı sıkan ayakkabı giymeyin.”

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#Varis#Yaz#Yüzme

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