Sıcak hava Diyarbakır'ı vurdu: Termometreler 47 dereceyi gösterdi

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Basra sıcaklarının etkisi altında olan Diyarbakır’da bunaltıcı hava devam ediyor. Termometrelerin 47 dereceye kadar yükselmesiyle restoranlar da sıcak havalardan etkilendi. Gündüzleri restoranların bahçeleri boş kalırken, vatandaşlar daha çok sıcak havanın etkisini kaybettiği akşam saatlerde dışarı çıkmayı tercih ediyor.

Diyarbakır’da 38 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye’ye birçok tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri Havalimanı Şubesi yetkilisi Ahmet Ayaydın, hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle işlerinin de etkilendiğini ifade etti.

Öğlen saatlerinde Diyarbakır’da vatandaşların dışarı çıkmak istemediğini belirten Ayaydın, “Termometreler Diyarbakır’da 47 dereceyi gösterdi. Ama termometreler bunu 1-2 derece daha eksik gösteriyor. Hacıbaba Pastaneleri şubeleri olarak içerde klimalarımız bulunuyor. Öğle saatlerinde hava sıcaklıkları yüksek olduğundan dolayı misafirlerimizi de içerde ağırlıyoruz. Havalar serinlediği vakitlerde müşterilerimizi dışarda karşılıyor, ağırlıyor ve uğurluyoruz” dedi.

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Özellikle temmuz ve ağustos aylarının Diyarbakır’da sıcakların en yüksek ayları olduğunu dile getiren Ayaydın, “Bu saatlerde sağlık açısından zaten dışarı çıkmak çok doğru değildir. Müşterilerimizi elimizden geldiği kadar mahcup etmemeye çalışıyoruz. Uygun hava şartlarına göre içerde veya dışarda ağırlıyoruz ve bunda başarılı olduğumuza inanıyoruz. Sıcaklıklar yüksek olduğu zaman birçok mekanın işi etkileniyor. Vatandaşlar, havalar serinlediği vakit mekanları tercih ediyor” diye konuştu.