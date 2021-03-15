Siber tehdide 7/24 takip

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) bünyesindeki Siber Füzyon Merkezi; Siber Tehdit İstihbarat Merkezi, Siber Operasyon Merkezi ve Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı olmak üzere 3 ana birimden oluşuyor. Siber Tehdit İstihbarat Merkezi’nde, bir siber olay meydana gelmeden önce, o tehdidin istihbaratı elde ediliyor. Güvenlik birimlerine istihbarat verileri bildiriliyor ve saldırının başlamadan engellenmesi sağlanıyor. 7/24 görev yapan merkezde siber saldırının hangi kaynaktan hangi kaynağa yapıldığı analiz ediliyor. Hem dünyadaki siber trafik hem de Türkiye’deki trafik bu merkezden takip ediliyor.

SÜRÜ İHA’DA GECİKME YOK

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, merkezde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Döner kanatlı ve sabit kanatlı İHA’ların GPS olmayan ortamlarda görev yapmasını amaçlayan KERKES projesi ile İHA’ların sürü şeklinde hareket etmesi için başlatılan çalışmalara değinen Güleryüz, “Sürü İHA projesinde takvimde gecikme yok, farklı konseptlerin geliştirilmesi doğa ve diğer şartlara uyarlı olacak şekilde devam ediyor” dedi. Başkan Demir de geleceğin harekat ortamında, sürü kavramının bütün insansız sistemleri içine alacak, onların koordinasyonunu sağlayacak bir yazılım/akıllı sisteme evrilmesini beklediklerini söyledi. Demir, “O yüzden sadece sürü İHA çalışması değil, tüm sistemler için program tasarımlarının ona göre yapılmasını bekliyoruz. GPS bağlı olarak konumlama ile ilgili başka bir tercihiniz yoksa bir anda operasyon ortamında şaşkın şekilde kalıyorsunuz. Onu önlemek için KERKES projesi de önemli” dedi.

UZAKTAN ÇALIŞANLARA YOĞUN SALDIRI VAR



Siber Füzyon Merkezi’nde dünya üzerinde farklı noktalarda kurulan “HoneyPot” ağı ile son dönem saldırılarının tespit edilmesi sağlanıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan saldırılar için de çalışma yapılıyor. Saldırıların belli siyasi gelişmeler üzerine yapıldığına dikkat çeken yetkililer, “Örneğin Afrin Harekatı öncesinde, bir saldırı tespit ettik ve ilgili birimlere raporladık. Bu saldırıların komşu ülkelerden geldiğini belirledik. Son dönemde ise pandemiden dolayı, uzaktan erişim uygulamalarını barındıran firma ve kurumlara yoğun saldırı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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