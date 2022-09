Siber saldırıların yeni hedefi! Office programları kullananlar nasıl etkileniyor? | 6 SORU 6 YANIT

Bulut sistemi, ihtiyacımız olan her türlü doküman ve dosyanın her yerden ulaşılabilir olmasını sağlayan bilgisayar anlamına geliyor. Bu sayede firmalar daha esnek bir yapıya sahip oluyorlar. Sadece firmalar için değil, kişisel veri ve belgelerin her yerden ulaşılabilir olmasını mümkün kılan bulut bilişim hizmetleri, hardisk ve harici taşıyıcılar gibi malzeme gereksinimlerinin ortadan kalkmasını da sağlıyor.