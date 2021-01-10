Siber güvenliğe Türkiye'den iddialı aktörler

NATO tarafından kara, deniz, hava ve uzaydan sonra beşinci harp alanı olarak ilan edilen siber güvenlik, artık ülkeler tarafından savunma sanayi kapsamına dahil ediliyor. Otonom araçlardan kişisel bilgisayarlara, cep telefonlarından şirket verilerinin tutulduğu sunuculara kadar internete bağlı tüm cihazları ilgilendiren siber saldırılara karşı çözüm ise teknoloji şirketlerinden geliyor. Türkiye’den doğup yurtdışı pazarlara başarıyla adım atan yerli siber güvenlik şirketi Berqnet Firewall Genel Müdürü Hakan Hintoğlu siber güvenlik dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Telefonlardan otonom araçlara her şey siber saldırı riskiyle karşı karşıya

Siber saldırganların amaçlarına değinen ve yakın gelecekte hayatımıza girecek teknolojileri fırsata çevirmeyeye devam edeceklerini söyleyen Hakan Hintoğlu, ”Siber güvenlik ifadesi bilgisayar ağlarımızın, cihazlarımızın ve bu cihazlardaki verilerimizin yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı korunması anlamına geliyor. İnternete bağlı milyarlarca cihaz var ve bunların sayısı katlanarak artmaya devam edecek. Bu cihazları hem bireysel hem de kurumsal amaçlarla kullanıyoruz. Bireysel açıdan baktığımızda, cep telefonumuza yüklenecek bir zararlı yazılım nedeniyle telefonumuzdaki veriler dışarıdaki bir sunucuya aktarılabilir ve çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Örneğin, 2018 yılında Amazon.com kurucusu Jeff Bezos, WhatsApp üzerinden gelen bir linke tıkladığında cep telefonuna bir zararlı yazılım yüklendi. Bu yazılım cihazdaki 6 GB veriyi dışarıda bir sunucuya aktarmış ve daha sonra bazı bilgiler itibar zedeleme ve şantaj amacıyla kullanıldı. Yakın zamanda yaşanan bir siber saldırıda Almanya’daki bir hastane hedef alındı ve hastanenin sunucularındaki tüm veriler fidye saldırısı tekniğiyle şifrelenerek kullanılamaz hale getirildi. Bu saldırıdan sonra sağlık hizmetlerini gerektiği gibi veremeyen hastanede bir kişi hayatını kaybetti. Başka bir saldırıda bir otelin tüm odalarının kapıları siber saldırı sonucu kilitlenmiş ve kimse odasından çıkamamıştır. Her an bunlar gibi çok çeşitli siber saldırılar yaşanabiliyor. Çeşitli hastalıkları tedavi etmek için beynimize çip takılması üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Otonom araçların yakın gelecekte yollarda olması bekleniyor. İnternete bağlı olacak bu IoT cihazların yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ne tür zararların ortaya çıkabileceği artık hayal gücümüze kalıyor” dedi.

Yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin kullanımı teşvik ediliyor

Türkiye’nin siber güvenlik ürünleri alanındaki gelişimini sürdürmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünün de altını çizen Hintoğlu, “Siber güvenlik alanında dünya çapında üne kavuşmuş ülkelere baktığımızda çok sayıda firmanın yer aldığını ve geniş bir çözüm ekosistemi oluşturduklarını görüyoruz. Üyesi olduğumuz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, ülkemizde siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi ve dünyayla rekabet edebilmesi amacıyla kurulan bir platformdur. Ülkemizdeki tüm önemli siber güvenlik şirketlerinin ve kamu kuruluşlarının yer aldığı bu platformda sektörün durumu, teknolojinin bugünü ve geleceği değerlendirilerek projeler üretiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi çalışmasını değerli buluyorum. Rehberdeki 12 temel hedeften birincisi yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin kullanımını teşvik ederek ülkemizde siber güvenlik teknolojileri üretmenin önünü açıyor. Sadece bu hedef bile ülkemiz açısından çok önemlidir.” dedi.