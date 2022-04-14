Şiar’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet, annesine tahliye!

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Kocaali Karşı Mahalle Gökçekız Sokak üzerinde bulunan bir evde 28 Nisan 2020 günü yangın çıktı. Yangında Şiar Kılıç, yanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği sırada televizyon programına katılan anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri anne ile erkek arkadaşını İstanbul'da canlı yayında, Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı ise Sakarya'da gözaltına aldı. 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hami Kıcı ile Gülüzar Amanet ve tutuksuz sanıklar Yasin Kıcı ve Emine Kıcı hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, Hami Kıcı’yı, Çocuğa karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, çocuğun cinsel istismarı suçunun teşebbüs aşamasında olmasından ötürü 9 yıl, çocuğa karşı eziyet suçundan 5 yıl ve kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda yangın çıkarmadan 3 yıl hapsine hükmetti.

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ANNE TAHLİYE EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Şiar Kılıç’ın yangın öncesinde öldürülmüş olduğunun tespit edilmesi üzerine, sanıklar Gülüzar Amanet, Emine Kıcı ve Yasin Kıcı’nın kasten öldürme suçundan beraatlerine karar veren mahkeme heyeti, 3 sanığa Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme suçundan 3’er yıl, Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan ise 5’er yıl olmak üzere toplam 8’er yıl hapis cezası verdi. 3 sanığın yargılama sürecinde tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gülüzar Amanet’in adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tahliyesine, önceki celselerde tahliye olan Emine Kıcı ve Yasin Kıcı hakkında da adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartlarının uygulanmasına karar verdi.



NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti .9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın babası, oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için Bir televizyon programına çıkmıştı. Gülüzar Kılıç, Hami Kıcı'nın kendisini çivili sopayla döverken Şiar'ın araya girdiğini belirtmişti. Dayak sonrasında ağzından yeşil sıvılar gediğini söyleyen ve Şiar'ın öldüğünü düşündükleri belirten Kılıç, Hami'nin kendisini, Şiar'ı hastaneye götürmemesi için tehdit ettiğini de ifade etmişti. Katıldıkları programda ayrıca cinsel istismar itirafı ise şoke etkisi yaratmıştı. Anne Gülüzar Amanet, sevgilisi Hami'nin, 9 yaşındaki Şiar'a odun ve demir ile cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etmişti.