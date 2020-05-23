Şiar ne demek? Şiar nedir? Şiar TDK kelime anlamı

Türk Dil Kurumu açısından şiar kelimesi, ‘Duyuş, düşünüş ve inançta olan ayırıcı özellik,’ biçiminde ifade edilmektedir. Aynı zamanda ülkü ya da düstur şeklinde de kullanılır.

Şiar Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olarak şiar sözcüğü, pek bilinmeyen kelimeler arasında yer alıyor. Genel olarak anlamı açısından TDK üzerinden bakıldığı zaman, ‘Düşünüş ve inanış teki ayırıcı özellik ya da duyuş’ anlamı üzerinden bilinmektedir.

‘’Bütün o devirlerde topların ve kolların şiarı bu Türk sözüydü: Zorla dağlar dayanmaz.’’ Y. K. Beyatlı

Bu şekilde Türkiye içerisinde ihtiyaç duyulduğu zaman farklı durumlarda kullanılabilir.

Şiar Nedir?

Ayırıcı özellik olarak öne çıkan şiar sözcüğü, aynı zamanda tutulan ülkü ya da ülke olarak da dile getirilmektedir. Her ne kadar gündelik yaşamda çok fazla değerlendirilen bir kelime olmasa bile, özellikle yazılı eserler de çok sık karşılaşılan bir sözcüktür. O yüzden Bu kelimenin anlamını öğrenebilir ve karşınıza çıktığı zaman konuyu daha iyi idrak edebilirsiniz.

Pek çok yazılı kaynak ve edebi eser üzerinde karşılaşılan bir sözcüktür. Ancak gündelik hayatın kelimelerinden biri olmadığını söylemek gerekir. Tutulacak yol, ülkü ya da ülke ile beraber ayırıcı özellik şeklinde de ifade edilmektedir.